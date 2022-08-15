Оккупант признался в расстрелах гражданского населения и мародерстве во время оккупации Киевщины

Фролкин на Киевщине в украденной форме с чужими медалями Российский военнослужащий из 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин признался в убийствах и мародерстве во время оккупации Киевской области.

Об этом говорится в материале «Важных историй».

Как известно, ранее уже сообщалось, что Фролкина удалось идентифицировать благодаря селфи. Позже лицо Фролкина узнал местный житель Василий Царик, свидетель убийства односельчанина Игоря Ермакова. Он подтвердил, что именно Фролкин 2 марта произвел выстрел в голову стоящему на коленях мужчине.

Фото Фролкина и других оккупантов нашли в украденном у местного жителя телефоне, который удалось найти после оккупации. На одном из фото Фролкин фотографировался также в чужой одежде, которую опознали жители села Андреевка Макаровского района.

Еще грязную форму с нашивкой «Фролкин» нашли в одном из домовладений, откуда за время оккупации пропала техника и другие ценности.

Во время и после оккупации в Андреевке, где до войны жили около полутора тысяч человек, нашли 13 мертвых тел с пулевыми ранениями. Ко всем 13 убийствам могут быть причастны российские военнослужащие. По рассказам местных, в селе расстреливали без суда и следствия, порой даже не забирая в плен и не допрашивая. Помимо 13 убитых, в Андреевке до сих пор числятся пропавшими без вести больше 40 человек.

Журналисты нашли контакты всех участников «фотосессии» в Андреевке, поговорить согласились двое: Даниил Фролкин и Дмитрий Данилов.

Даниил Фролкин, говорит, что выехал на «учения» в Беларусь еще 11 января. Судя по его словам, военнослужащие там не проходили никакой специальной подготовки перед «спецоперацией».

Фролкин, по его словам, узнал, что отправляется на войну, 23 февраля, на построении после праздничного обеда.

После вторжения в Украину, утверждает Фролкин, многие его сослуживцы пытались уволиться, но никому это долго не удавалось.

— Пацаны отказниками пошли к комбригу [Азатбеку Омурбекову], а он начал на них орать, унижать: «Я сделаю расстрел вам за то, что они не хотят идти в бой». По факту, спецоперация — это добровольная тема. А нас, получается, впрягали добровольно-принудительно, — рассказывает военный. — Мне сказали, типа нельзя так отказаться, типа уголовка будет, типа едь дальше, катайся. Сейчас нас вывели обратно [на территорию России], а завтра снова уезжаем на третье направление уже (разговор с Фролкиным был записан 20 июля. — Прим. ред.). Командировка должна длиться не более трех месяцев. После трех месяцев у нас снова должны собирать подписи, кто добровольно поедет. То есть по закону они не имеют права нас здесь держать, но им без разницы на этот закон.

Фролкин рассказывает, что его сослуживец Руслан Глотов, который вместе с ним фотографировался в Андреевке на чужой телефон, после возвращения из Киевской области просил у командования разрешения уволиться. Командиры сказали ему и двум другим служащим 64-й бригады: «Все, мы повезли вас на точку эвакуации, завтра полетите в россию», — посадили на бронированный «Урал» и снова отправили на территорию Украины. Глотову впоследствии удалось уволиться — в частности, потому что он повредил руку во время минометного обстрела.

По словам Фролкина, во время пребывания в Андреевке он должен был эвакуировать подбитую технику.

На вопрос про грабежи и мародерство Фролкин отвечает, что он и его товарищи брали в местных домах только «всякую фигню»: бутылку вина или пива, мангал, продукты. Также он утверждает, что не забирал медали из дома Анатолия Даниленко: «Мы пришли, сфоткались и медали уложили назад».

При этом военный не отрицает, что российские военные занимались мародерством в Андреевке. По его словам, особенно в этом отличился заместитель командира по тылу полковник Вячеслав Клобуков:

– Он пи*дил холодильники в магазинах. Потом находили магазины с кроссовками, с одеждой всякой — это тоже все вывозилось. Фуры вывозились. Когда мы приехали в ,еларусь, я видел эти две фуры.

Фролкин, как и Дмитрий Данилов, говорит, что никого из жителей Андреевки он не убивал.

Через пару часов после первого разговора Даниил Фролкин предложил созвониться в мессенджере, включив видео. На тот момент он еще находился в части временной дислокации в Белгородской области. На подбородке у военного свежий шрам от осколка, он курит и просит включить запись:

— Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х*й не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров — Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зампотылу (заместителя командира по тылу и снабжению. — Прим. ред.) нашей бригады полковника Клобукова, и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая ху*во проводила разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать, – сказал Фролкин.

На вопрос, за что нужно наказать командование бригады, Фролкин отвечает, что они «не считают рядовых солдат за людей». По его словам, полковник Азатбек Омурбеков передавал командованию ложную информацию о несуществующих успехах бригады. Всю оккупацию Андреевки, по словам военнослужащего, командир «просидел в подвале школы», где располагался штаб.

— Этому командованию пытались объяснить, что мы больше в наступление не пойдем, — вспоминает Фролкин. — Омурбеков [после этого] начал пацанов бить, типа они слабаки, нецензурной бранью их покрывал просто. Одному прикладом по лицу ударил, второму пистолет ко лбу приставил, сказал: «Я сейчас тебя вообще застрелю и мне вообще ничего за это не будет».

У Фролкина уточнили, что он имеет в виду, когда признается «в расстреле гражданского населения». Он рассказывает, что в марте (точную дату он не может вспомнить) командиры попросили его и еще нескольких рядовых сопроводить их на обыске в домах троих жителей Андреевки.

— Мы завели их в три дома, они показали дома. В домах были не их фотографии. То есть, это не их дома были по факту. Третий вообще в развалине в какой-то жил. При них была пачка денег: гривны, баксы, всякая ху*ня. Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальное — документы, телефоны — отдал нам и сказал: «Их в расход». Все, я пошел и [одного из них] в расход пустил.

Судя по деталям, которые вспоминает Фролкин, речь идет об убийстве Вадима Ганюка, Виталия Кибукевича и Руслана Яремчука 12 марта. Даниил, вероятно, стрелял в Руслана Яремчука. Он не узнает расстрелянного по фотографии, но допускает, что мог многое забыть из-за шока. Позже Даниил показывает фото убитого Яремчука своему сослуживцу, который тоже присутствовал на обысках, и тот подтверждает, что Фролкин застрелил именно этого человека.

Фролкин пытается оправдать убийство гражданского тем, что якобы тот признался в наводке на вражеские колонны.

– Я просто вывел его из дома. Мы нашли у него стрелянные гильзы, которые у офицеров чисто используются. И все. Я ему говорю: «Иди вперед». Он идет вперед. Я ему говорю: «На колени». И просто пулю в лоб (военный оговорился, имеется в виду «в затылок». — Прим. ред.). Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей.

Слова Фролкина подтверждает перехваченный разговор предположительно офицеров 64-й бригады, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины. Из него следует, что командование не знает, кем укомплектовывать бригаду и кто во второй раз захочет «в такую жопу».

Фролкин признается, что так и не понял, за что и с кем он воевал.

В конце июля Даниил Фролкин уехал из Белгородской области в Хабаровский край и оттуда подал заявление на увольнение со службы. Два года назад он подписал контракт, потому что хотел вернуться в родной город и служить там в полиции. Чем военный будет заниматься теперь, неизвестно.

— Я понимаю, что меня могут посадить за всю эту информацию, — говорит он. — Даже не за то, что я всю вот эту ху*ню на Украине творил. А за ту информацию [про командование]. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было.

Второй оккупант, Дмитрий Данилов, удивился, что его опознали по фото, поскольку, как он говорит «соблюдал меры конспирации». Он не помнит мужчину, который его обвинили в том, что он отобрал у него видеомагнитофона. Зато он с улыбкой вспоминает, как носился на скорости 90 километров в час на чужом красном мопеде, который запомнила местная жительница Татьяна Ткаченко.

Данилов также говорит, что многие оккупанты остались недовольны командировкой и говорит, что подконтрольные кремлю российские СМИ врут о войне в Украине.

— Я не в восторге, но не сказать, что негативно отношусь. Там мало кто в восторге. 99 % новостей — ложь: по телевизору, по газетам, по всему. Мало кто говорит правду. Знают только те, кто оттуда выбрались, но рассказать мало кто может, потому что большинство дает подписку. А второе большинство хочет это все забыть, как страшный сон.

Российские военные, фотографировавшиеся на украденный телефон в Андреевке: Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов, Иван Шепеленко Фотографии, которые сделали российские военные 14 и 15 марта на украденный телефон. После выхода армии из Андреевки чужой телефон нашла у себя в доме местная жительница