В Украине 82% жителей оккупированных территорий не собираются идти на российские «референдумы», - соцопрос

В Украине 81,8% жителей оккупированных территорий не собираются участвовать в «референдумах», который готовит рф.

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном исследовательской компанией Active Group на временно оккупированных территориях Украины в августе 2022 года.

Только 9% опрошенных сказали, что пойдут на «референдум» оккупантов, 9,2% респондентов не решили, будут ли идти на фейковое голосование.

Подавляющее большинство респондентов уверены, что их область должна быть неотъемлемой частью Украины, а их благосостояние и безопасность значительно ухудшились с момента оккупации.

Респондентов попросили оценить обоснованность территориальных претензий РФ на их область: 72,7% ответили, что претензии совершенно не обоснованы, 2%, что претензии скорее не обоснованы. Однако 9,9% считают претензии россии обоснованными, а 15,4% затруднились с ответом.

61,5% респондентов считают, что их область должна быть неотъемлемой частью Украины, 6,8% выразили мнение, что область должна быть частью Украины при федерализации. 0,9% опрошенных считает, что их область должна стать независимым государством, 6,8% – что область должна стать частью России. 10,3% ответили, что им все равно, в какой стране будет их область. Затруднились ответить 13,6% опрошенных.

Исследование проводилось компанией Active Group 4-8 августа 2022 года комбинированным методом с применением всех возможных средств связи с соблюдением безопасности отвечающих – телефонное интервью (с помощью мессенджеров: вайбер и телеграмм), самозаполнение анкет. Всего опрошено 600 респондентов.