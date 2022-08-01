В Харькове патрульные задержали корректировщика, который восемь лет работал на россиян

В Харькове патрульные задержали нарушителя комендантского часа, которым оказался корректировщик российских обстрелов.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«С 14 года он с ними… Обнаружили интересные переписки в телефоне, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со страной-агрессором. Фото критической инфраструктуры, мест попаданий вражеских снарядов и позиции наших защитников – все это отправлялось контакту из орды мордора. В переписке он демонстрирует свою приверженность оккупантам с 2014 года. Однако на этом его деятельность закончилась. Пока с ним работают соответствующие службы», - рассказал Белошицкий.