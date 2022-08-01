В марте оккупант изнасиловал жительницу Николаевщины, угрожая расправой над ее ребенком

В марте российский оккупант изнасиловал 31-летнюю жительницу Баштанского района, угрожая расправой над ее ребенком.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию 15 августа поступило сообщение от жителя Баштанского района о том, что российский военный изнасиловал его дочь. Событие произошло в начале марта во время оккупации села. Тогда военнослужащие россии проводили фильтрационные мероприятия и проверяли всех жителей села. Во время такой проверки одного из домов военный рф изнасиловал 31-летнюю женщину, угрожая расправой ей и ее ребенку.

Следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Полицейские принимают меры по установлению личности насильника.