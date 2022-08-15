Верховная Рада обратилась к ООН и ЕС и требует вывести российские войска с Запорожской АЭС и Энергодара

Верховная Рада призывает ООН, ЕС, Европейский совет, ОБСЕ, парламенты и правительства стран-членов МАГАТЭ осудить акт ядерного терроризма, осуществляемый Россией на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на соответствующее постановление, которое поддержал 301 нардеп.

Совет призывает международное сообщество ввести санкции против всей российской атомной отрасли, в том числе в отношении государственной корпорации «Росатом», а также входящих в ее состав предприятий и организаций. Также ограничения следует ввести в отношении российских физических лиц, являющихся руководителями «Росатома» и их дочерних предприятий.

Нардепы обращаются к парламентам и правительствам стран-членов Международного агентства по атомной энергии, Генеральной конференции МАГАТЭ по приостановлению действия привилегий и прав РФ как члена агентства, а также лишению России права голоса на заседаниях совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в программах сотрудничества.

Также необходимо направить совместную миссию безопасности ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом российских военных и техники из нее и всей прилегающей территории, включая Энергодар.