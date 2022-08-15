В фсб заявили, что предупредили «украинский теракт» на нефтепроводе – при этом убили двух россиян

В фсб россии заявили, что убили двух россиян, которые якобы готовили «теракт» на нефтепроводе в Волгоградской области «под контролем спецслужб Украины».

Об этом сообщает «Украинская правда».

Россияне говорят, что убитые в ходе задержания граждане входили в так называемую группировку «Реструкт», созданную националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак), покончившим с собой в российском СИЗО еще в 2020 году. По версии фсб, один из тех, кто занимался организацией «диверсии», служит вроде бы в батальоне «Азов», другой – россиянин из батальона «Ураган».

В фсб сообщают, что во время своей «операции» изъяли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переработанные под стрельбу боевыми патронами.