Зеленский провел заседание Ставки: «Российские террористы будут найдены и уничтожены»

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Главный пункт повестки дня – это тщательный анализ военно-стратегической обстановки. Докладывали руководитель Главного управления разведки Буданов и руководитель Службы внешней разведки Литвиненко. Отдельный доклад был у командующего Сил специальных операций Хоренко.
– Конечно, были Залужный, Шаптала, Монастырский, Данилов, Ермак, Резников. Также рассмотрели – по тому, о чем можно говорить публично, – вопрос обеспечения наших военных оружием и боеприпасами и статус выполнения предыдущих решений Ставки – все они должны выполняться на 100%, ответственность за это – персональная, – говорит Зеленский.
Он сообщил, что ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений.
- Идет героическое сопротивление наших военных на Донбассе, Харьковщине. Давим на врага на юге нашей страны. Хочу особо поблагодарить сегодня всех наших артиллеристов, наших разведчиков, Службу безопасности Украины и всех других, кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов. Все российские террористы должны знать, что каждый метр украинской земли для них – абсолютная опасность. Как бы они ни пытались спрятаться. Где бы это ни было. Они будут найдены и уничтожены, - подчеркнул Президент.