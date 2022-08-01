Зеленский провел заседание Ставки: «Российские террористы будут найдены и уничтожены»

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Главный пункт повестки дня – это тщательный анализ военно-стратегической обстановки. Докладывали руководитель Главного управления разведки Буданов и руководитель Службы внешней разведки Литвиненко. Отдельный доклад был у командующего Сил специальных операций Хоренко.

– Конечно, были Залужный, Шаптала, Монастырский, Данилов, Ермак, Резников. Также рассмотрели – по тому, о чем можно говорить публично, – вопрос обеспечения наших военных оружием и боеприпасами и статус выполнения предыдущих решений Ставки – все они должны выполняться на 100%, ответственность за это – персональная, – говорит Зеленский.

Он сообщил, что ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений.