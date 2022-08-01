ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские ССО показали, как сорвали атаку врага

Уже 174-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 15 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 августа.

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00:27 ССО Украины сорвали вражескую попытку прорыва в одном из районов выполнения задач. Когда российские оккупанты сформировали ударно-разведывательную группировку, воины Сил специальных операций уже выдвинулись на перехват противника. Главной целью было не дать россиянам развернуться в боевые порядки.

Операторы ССО Украины ударили по врагу как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления. Замысел россиян был сорван, дальнейших попыток запланированного маневра противник не предпринимал.

00:20 ВСУ взорвали склад боеприпасов оккупантов в поселке Родаковое в Луганской области.

00:12 Воздушные силы Украины получили четыре вертолета, подаренные Латвией, в ближайшее время они полностью войдут в состав авиационного парка ВСУ.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Полгода назад подаренные Латвией системы «Стингер» помогли украинской армии сдержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские воины контратакуют во многих местах, наши пожертвованные вертолеты будут помогать проводить военные действия и спасать. Поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока она не освободит свою территорию от российских оккупационных войск, – подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Два вертолета Ми-17 и два вертолета Ми-2 поступили в ВС Украины в частично разобранном виде. Перед доставкой вертолеты покрасили, а один Ми-17 капитально отремонтировали.

Воздушные силы Украины начнут использовать вертолеты для выполнения задач после полного завершения их сборки.