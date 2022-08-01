Война на Николаевщине: Авиация поразила опорные пункты и районы сосредоточения оккупантов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 15 августа доступна по этой ссылке.

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07:09 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в его составе и положении не произошло, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 16 августа.

В течение дня 16 августа при поддержке артиллерий и авиации враг пытался провести штурмовые действия по улучшению своего тактического положения в направлении Новогригоровки и Белогорки. Не преуспевая на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными.

Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, ударил «Ураганом» по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа «Пион» обстрелян Марганец. Без человеческих утрат.

Нашей авиацией поражены два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов в Новопетровке и Максимовке.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 рашиста, 152-х мм пушку-гаубицу, семь единиц бронированной и автомобильной техники. В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами. Окончательные потери врага – доразведываются.

В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья крымского полуострова в направлении новороссийска. На боевом дежурстве оставлены два ракетных носителя с 16 «Калибрами» наготове.

05:36 В Николаеве прозвучали взрывы. Город обстреливают оккупанты.

После взрывов по всей области объявили воздушную тревогу.