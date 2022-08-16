Красный Крест дважды приезжал в Еленовку, но оккупанты не позволяли проверить условия содержания украинских пленных

Сотрудники Международного комитета Красного Креста дважды посещали украинских пленных, которых содержат в оккупированной Еленовке Донецкой области, однако не имели возможности пообщаться с ними лицом к лицу. При этом МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших товарищей.

Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко.

– К некоторым людям мы имеем доступ и имели доступ. В Еленовке мы действительно были два раза. После того, как туда были перемещены военнопленные, это было буквально через 2-3 дня после их перевозки в Еленовку, — рассказал он.

Власенко отметил, что визит был коротким и не полностью отвечал действующим требованиям МККК.

– Он не был согласно всем нашим правилам, когда мы имеем возможность посмотреть все помещения, которыми пользуются военнопленные, поговорить с ними без свидетелей. Цель этого визита была просто привезти туда питьевую воду, чтобы обеспечить самое необходимое на первое время, — пояснил спикер Комитета.

Чиновник отметил, что Красный Крест сейчас имеет доступ к некоторым военнопленным, и пытается держать на контроле и ситуацию с пленными в Еленовке.

– Что касается Еленовки, мы, конечно, хотели увидеть этих людей. По этому поводу ведем переговоры. И в принципе, таким камнем преткновения есть то, что мы хотели увидеть людей. Для нас важно попасть именно в место, где они находились. Мы хотели увидеть людей, которые там были, - заметил Власенко.

Он распределил пленных, содержащихся в Еленовке, на три категории.

– Это раненые люди, которые перемещены в медицинские учреждения. И им оказывается больничная помощь. Вторая категория – это люди, которые не пострадали в результате этой трагедии 29 июля. Третья категория — тела погибших людей, которые мы хотели бы также увидеть, — пояснил чиновник.

По его словам, МККК имеет специалистов судебно-медицинской экспертизы, которые могли бы проанализировать причины трагедии.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнер» и его владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.

Оккупанты не допустили Красный Крест в Еленовскую колонию, где погибли украинские военнопленные

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие.

В россии заявляли о готовности отдать тела убитых в Оленовке военнопленных, но только после « расследования». В целом россия привезла в Еленовку «международный экспертный пул» – в его составе «аналитики» из Никарагуа и КНДР. Признанные цивилизованным миром эксперты так и не смогли попасть в колонию.