Российский флот теряет преимущество в Черном море, – британская разведка

Надводные корабли черноморского флота рф продолжают занимать крайне оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.

Об этом говорится в сводке британской разведки.

«Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года. Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман «москва»; значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный. Ограниченная в настоящее время эффективность черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения россии, отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказать давление на сухопутные войска россии в другом месте», – отметили в ведомстве.