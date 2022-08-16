Из украинских портов вышел самый большой с начала войны продовольственный караван

Еще пять судов вышли из украинских портов. Это седьмой и самый большой караван.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Утром 16 августа, два судна, вышли из порта Южный. Brave Commander с 23 тысяч тонн пшеницы для Африки. Судно зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН. Балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет направлено потребителям Эфиопии. Второе судно – панамакс Bonita, направляющийся в Южную Корею.

В общей сложности из порта Южный отправлено более 80 тысяч тонн продовольствия.

Еще почти 30 тысяч тонн пшеницы и кукурузы отправлено «зерновым коридором» из порта Черноморск. В частности, в направлении Босфора следует балкер Osprey S - одно из первых судов, вошедших в украинские порты после подписания Стамбульской Инициативы, а также балкеры Propus и Ramus.

«Новая неделя начинается очень ритмично. Седьмой караван из 5 судов – это самый большой, по количеству балкеров караван, с общим объемом грузов – 110 тысяч тонн, следующих в 4 страны мира. В общем зачете за 16 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 21 судно. Мы упорно работаем над увеличением интенсивности работы коридора на вход в порты Большой Одессы», - прокомментировал руководитель ГП «АМПУ» Алексей Востриков.