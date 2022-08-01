Украина вернула тела еще 19 защитников государства

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела еще 19 своих защитников.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенку и ряду силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Остальные детали в Минреинтеграции не сообщают.

Напомним, как бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал о сложностях обмена с россией, поскольку оккупанты не понимают, зачем им возвращать тела мертвых и раненых.