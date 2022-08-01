На Донбассе СБУ поймала россиянина, который шпионил за позициями украинской артиллерии

СБУ задержала в Славянске российского агента, который собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В первую очередь, врага интересовали позиции украинской артиллерии, которая уничтожает командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок.

Информатором оказался гражданин рф, который имел вид на временное проживание в Украине. После начала полномасштабного вторжения россии он через личные связи вышел на представителей российских спецслужб.

И с тех пор по заданию оккупантов он вел тайное наблюдение за позициями украинских войск и их передислокацией вблизи линии фронта. Свои разведданные сопровождал фото-, видеофиксацией соответствующих локаций с привязкой к местности.

Связь с оккупантами поддерживала через своего знакомого с рф, который также сотрудничает с российскими спецслужбами. Для коммуникации и передачи данных оба применяли анонимный Телеграм-канал.

Оккупанты планировали использовать их для точных ракетных ударов по подразделениям Сил обороны Украины. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали вражеского агента.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили подразделения СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что нардепы исключили возможность выхода под залог для корректировщиков вражеского огня.