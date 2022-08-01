В Воздушных силах рассказали, какое количество авиации оккупанты сконцентрировали вокруг Украины

Группировка вертолетов, использующая РФ против Украины, значительно возросла - сейчас их численность составляет более 360.

Об этом заявил во время брифинга спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «Укринформ».

- По состоянию на начало полномасштабной войны вокруг Украины авиационные группировки рф составляли 700 летательных аппаратов - 450 самолетов и 250 вертолетов. Воздушные силы и другие силы обороны уже уничтожили немало авиационной техники врага, впрочем, противник имеет возможность пополнять этот состав, подтягивая с середины страны авиационную технику. Самолетов на сегодняшний день несколько меньше – 430 находится сейчас вокруг украинских границ на разных аэродромах беларуси, россии в Крыму. Но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360 вертолетов, которые противник располагает близко к границам Украины, - сказал Игнат.

Он это объяснил тем, что именно штурмовая авиация и боевые вертолеты для поддержки наземных рф войск используется чаще.

Также он добавил, что россия привлекает различные виды авиации.

– Мы фиксируем полеты стратегической авиации, дальних бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовой авиации – добавил Игнат.

Также он обратил внимание, что продолжают работать как в небе беларуси, так и в небе россии вражеские самолеты радиолокационного обнаружения А-50.

Напомним, как в Воздушных силах ВСУ рассказали, почему было важно нанести удар по аэродрому «Саки».