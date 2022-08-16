У украинских фермеров на временно оккупированных территориях воруют миллионы тонн урожая

На временно оккупированных территориях Украины российские чиновники высокого уровня организовали «бизнес» по похищению урожая у аграриев.

Об этом во время марафона «Єдині новини» отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Речь идет о грабеже, разбое, мошенничестве и принуждении, которые российские силовики совершают с привлечением коллабрантов. Поэтому украинские фермеры на оккупированных территориях теряют миллионы тонн урожая.

« В прошлом году на территориях, которые сегодня оккупированы, урожай в общей сложности был около 20 млн тонн зерновых и масличных культур. Эти регионы традиционно имели много озимых пшеницы и ячменя, которые одними из первых собирали в Украине летом. Это означает, что объемы злоупотреблений по новому урожаю обсчитываются там миллионами тонн. Это преступления разного характера, но в любом случае – похищение » , – отметил Николай Сольский, подчеркнув, что оккупанты по-мародерски изымают зерно.

По словам Министра, первыми под «прицел» оккупантов попадают фермеры с наиболее активной политической позицией и поддержкой Украины, а также отказывающиеся перерегистрировать деятельность и сотрудничать с оккупационными властями.