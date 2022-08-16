С момента полномасштабного вторжения рф в Украину, ДБР расследует 815 производств по предателям и коллаборантам

Государственное бюро расследований расследует 815 преступлений против основ национальной безопасности, а именно было возбуждено дела о государственной измене, за коллаборационную деятельность, пособие в государстве-агрессоре и другие.

Об этом сообщает ДБР.

«В целом с 24 февраля 2022 года ДБР расследует 815 преступлений против основ национальной безопасности, а именно: 679 уголовных производств за государственную измену (ст. 111 УКУ), за коллаборационную деятельность – 104 производства (ст. 111-1 УКУ), 9 – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ) и другие. 256 фигурантов сообщены о подозрении, 168 объявлены в розыск», - говорится в сообщении.

Еще почти 1150 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности.

В суд по этим статьям направлено 22 производства.

Наибольшее количество производств открыто в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и г. Киеве.