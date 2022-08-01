Резников объяснил, зачем российские оккупанты обстреляют ЗАЭС

Кремль пытается держать мировое сообщество в заложниках посредством постоянных обстрелов Запорожской АЭС, которые могут вызвать ядерную катастрофу.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Голосу Америки».

– Россияне пытаются держать нас всех с вами в заложниках посредством применения ими ядерного оружия в виде «мирного» ядерного оружия, – заявил Резников, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

По его словам, постоянные обстрелы атомной электростанции, осуществляемые российскими оккупантами, это провокация и игра на «ядерных нервах» всего мира.

Резников добавил, что сейчас Россия пытается снабжать электроэнергией Крым с помощью Запорожской АЭС и полностью отключить станцию от подконтрольных Киеву территорий.

Как известно, 42 страны мира призвали россия вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для безопасной работы АЭС.