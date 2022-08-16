Власти призвали жителей Энергодара эвакуироваться из-за обстрела ЗАЭС

Глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно оккупированного Энергодара эвакуироваться из-за обстрела россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Новое время.

В эфире телемарафона Старух рассказал, что все органы гражданской защиты работают в ограниченном режиме. Старух напомнил, что ЗАЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе и там хранится 1200 тонн урана.

"Мы советуем людям выезжать из Энергодара, особенно женщинам и детям", - призвал он.

Старух сообщил, что более ста работников станции похищено. Он также отметил необходимость демилитаризации станции и 30-километровой зоны от тяжелого вооружения, боеприпасов, чтобы не было малейшего намека на возникновение внештатной ситуации.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщалось, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.