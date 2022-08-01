В Украине обновили школьную программу: без российских и белорусских авторов

Министерство образования и науки Украины утвердило изменения в учебную программу для общеобразовательных школ.

Обновленное содержание программ размещено на сайте ведомства во вторник, 16 августа, пишет DW.

Среди прочего из школьного курса «Зарубежная литература» изъяты произведения русских и белорусских авторов. Впрочем, будут изучаться произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых тесно связаны с Украиной. Речь идет, в частности, о произведениях Николая Гоголя и Владимира Короленко. Также по выбору учеников и учителя будут изучать произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце» , «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова и «12 стульев» Ильфа и Петрова.

Из перечня рекомендованных для использования в образовательном процессе изъяли программы «Русская литература» и «Русский язык».

Существенные изменения претерпели программы предметов «История Украины» и «Всемирная история». В частности, предусмотрен отдельный учебный блок для полного рассмотрения русско-украинской войны с 2014 года.

«Отмечается на геноцидных действиях политического руководства и российского войска в отношении украинцев, национальном сопротивлении агрессии российской федерации и международной поддержке Украины», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Также обновлен перечень терминов, к которому добавили «русский мир» и «рашизм» , а вместо выражения «политика русификации» применено выражение «политика зросійщення» . Также уточнен контекст применения понятия «коллаборационизм» , сообщают в МОН.

Обновлены также программы предметов «Защита Украины», «Основы здоровья» и «Правоведение» с учетом реалий полномасштабного вторжения России в Украину.