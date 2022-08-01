ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области и обстреляли Днепропетровскую

Уже 175-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 16 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 августа.

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07:52 Ночью российская армия обстреляла два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«Никопольский атаковали трижды за ночь. По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе изуродованы 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди невредимы. По Красногригорьевской общине россияне направили 40 снарядов из «Градов». Повреждены местное предприятие и линия электропередач. Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки. Обошлось без погибших и раненых. По Криворожскому району враг стрелял из «Ураганов». Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений. В других районах области в эту минуту спокойно», - написал Резниченко.

07:43 Оккупанты нанесли ракетный удар по территории Одесской области.

07:30 Генеральный штаб ВСУ в своей традиционной сводке сообщает, что российские войска вели наступательные действия на Харьковском, Славянском, Донецком, Бахмутском и Запорожском направлениях. На данный момент местами бои продолжаются. Кроме того враг минирует украинские территории.

00:10 Военные 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода из личного стрелкового оружия сбили сразу 2 вражеских беспилотника, пишет бригада в Facebook.