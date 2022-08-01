Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли ракетами Николаев

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.
Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.
В этой новости мы будем следить за событиями 17 августа, которые происходят на территории Николаевской области.
Хронология событий 16 августа доступна по этой ссылке.
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02:39 В ГУ ГСЧС после взрывов сообщили, что временно не работают линии по номерам 101 и 112.
Николаевцев в случае экстренных ситуаций просят звонить на номера: (0512) 30 45 17 или (0512) 30 45 18.
02:14 Запуски вражеских ракет в сторону Николаева видели на временно оккупированных территориях Херсонщины.
02:06 Мэр Николаева отмечает, что прилеты слышно в разных районах города. Он призвал граждан находится в укрытиях.
01:57 В Николаеве прозвучал ряд громких взрывов. Город обстреливают оккупанты.
По всей области после взрывов объявили воздушную тревогу.