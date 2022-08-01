россияне все чаще отказываются воевать в Украине, поэтому вс рф пытаются привлечь граждан стран Центральной Азии

Количество российских граждан, желающих отправиться на войну в Украину, все уменьшается. Поэтому ВС рф пытается привлечь граждан из Центральной Азии.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Первенство в этом вопросе занимает московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции «проводить агитационные мероприятия» с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

«Помимо финансового стимула тем, кто согласится подписать контракт и уехать в Украину, предлагается получение российского гражданства. Одновременно в Чечне идет формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что значительную часть добровольцев в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности. Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками, их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине.

Отмечается, что практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни.

«Граждане республики выражают возмущение тем, что кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на «чужой» войне двух христианских народов – русских и украинцев. Такая политика кадырова воспринимается как измена мусульман», - добавили в разведке.

Напомним, в россии начали скрытую подготовку к введению «промышленной мобилизации».