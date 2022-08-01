Резников: В ВСУ мобилизуют только специалистов отдельных направлений

В ВСУ мобилизуют только специалистов отдельных направлений. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связные, артиллеристы, и так далее.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки.

По его словам, в Вооруженных силах Украины сейчас нет необходимости в наращивании количества личного состава, поэтому мобилизуют только специалистов отдельных специальностей. То есть у начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ оценивают то или иное количество сил и средств, которые требуются в тот или иной момент ведения боевых действий, а также оценивают потери.

- Давайте будем реалистами – потери у нас тоже есть, и ранены, и, к сожалению, убиты, – говорит Резников.

В результате, по его словам, Генштаб «четко знает, на каком направлении, какому виду сил или войск замещение нужно сделать, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв».

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день мобилизационные потребности удовлетворяются через поиск конкретных специалистов.

- То есть не в общей сложности столько и столько там нужно, потому что довольно много уже мобилизовали в ряды Вооруженных Сил – и не только Вооруженных Сил. Сейчас [нужны] конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтовцы, связные, артиллеристы, и так далее, – перечислил он.

Резников добавил, что теперь, когда силы обороны получают «продвинутое и более сложное» вооружение натовского стандарта, «то и специалисты нам нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами».

– Что мы, откровенно говоря, очень хорошо и делаем, – подытожил он.

Напомним, ранее Президент Украині Владимир Зеленский сообщил, что отмена ограничений на выезд за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта и ограниченно пригодных к военной службе произойдет только при отмене военного положения.