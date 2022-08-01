Министр Резников заявил, что Украина не потеряла ни одной системы HIMARS

За время войны с россией Украина не потеряла ни одной ракетной системы залпового огня HIMARS.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Голосу Америки, отвечая на вопрос, есть ли потери HIMARS в результате боевых действий в Украине.

- Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 хаймерсов, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это глупость, – сказал Резников.

Накануне министр обороны рф Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы, которые Запад предоставляет Украине, «перемалываются в боях».