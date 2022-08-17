Они используют все методы для запугивания наших людей: Ким прокомментировал ночной ракетный удар по Николаеву

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал ночной удар по Николаеву, который произошел в ночь с 16 на 17 августа.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Ким отметил, что ночью в Николаев прилетело шесть ракет типа С-300. Несколько из них попали в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, в котором ранее мэр Николаева Александр Сенкевич провел «видео-экскурсию», показав, что туда ходят абитуриенты и преподаватели.

— В 2 ночи было шесть прилетов ракет, мы думаем, что это ракеты типа С-300 или что-то больше. Попали они в университет, который мэр пытался спасти из-за того, что появилась информация на вражеских пабликах о том, что там в этом университете находятся военные или техника, но ему не удалось, или удалось, потому что не попали. Также был поврежден объект инфраструктуры, там два автомобиля загорелось, пожар на площади пять метров без жертв. И еще пытались попасть в один объект инфраструктуры, там тоже без жертв, не попали, ну их хорошо, - сказал Ким.

По словам Кима, погрешность у ракет типа С-300 – 120 метров, они могут попасть и в жилые дома, но россиянам нет до этого дела. Более того, они специально публикуют списки объектов, по которым якобы будут бить, чтоб запугать местных жителей.

— Погрешность у этих ракет – 120 метром. Именно поэтому они стреляют парами или четыре-пять ракет в один объект. Понимая, что это оружие не высокоточное, они понимают, что могут стрелять по городу и радиус – 120 метров – это жилые дома, но россиян это не останавливает, им все равно. Также они выбирают целы, некоторые близко к военным, а некоторые сугубо гражданские, для того, чтоб запугивать людей. Мало того, они еще выбрасывают возможные цели, что они попадут в объекты. Такие они россияне-террористы, - отметил глава ОВА.

Он добавил, что они заявляют максимальное количество объектов, потом бьют по одному из них, чтоб мирные жители в дальнейшем, читая эти списки, боялись.

— Они заявляют 50 объектов, чтоб люди боялись, что это возможные цели. Ударили по одному, сейчас еще объявят 50 целей, чтоб все боялись, это сугубо гибридная война. Они используют все методы для запугивания наших людей, - добавил Виталий Ким.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ситуация в регионе напряженная, но контролируемая. Поэтому не может идти речь о возможном наступлении россиян на Николаев, ведь украинские защитники постепенно отвоевывают Херсонщину и уничтожают составы и командные пункты россиян.