ВСУ ликвидировали треть российских элитных войск и до тысячи летчиков

Российские вооруженные силы потеряли в Украине треть своих элитных войск.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

Глава Минобороны сообщил, что на сегодняшний день оккупанты, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен при нападении 24 февраля.

- Мы точно знаем, что они потеряли 30 процентов своего элитного корпуса десантников, морпехов, спецназовцев – при чем офицерского и сержантского состава. Я видел их личные документы – им всем было в среднем 35 лет. Это означает, что лет 15 было потрачено на их подготовку – такие рейнджеры, – сказал Резников.

Далее он рассказал о потерях российских летчиков.

- Количество российских самолетов, вертолетов, которые сбили наши Вооруженные Силы, означает, что они потеряли до 1000 летчиков разного уровня... А это значит, что потеряна летная элита, которая способна летать с маневрами, ночью, – сообщил министр обороны.

Напомним, согласно данным российских соцсетей и трофейным документам, авторы проекта Killed in Ukraine установили личные данные ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных защитниками Украины, начиная с 24 февраля.