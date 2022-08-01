Война не может быть «заморожена», но возможно «охлаждение» боевых действий, – Резников

Война между Украиной и россией не может быть заморожена, но возможно «охлаждение» ситуации, поскольку военным нужно время на восстановление сил.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

Резникова спросили, может ли быть «заморожена ситуация» в Украине, как это было после оккупации россией Крыма и части Донбасса.

- Я не думаю, что возможен вариант заморозки. Возможен вариант понижения активности, в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются в обеих сторонах. И соответственно каждая сторона требует времени на восстановление, – сказал министр обороны.

Резников отметил, что российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен при вторжении в Украину.

- Ресурс у них тоже тратится, а это значит, что они будут нуждаться в определенном восстановлении. Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. Заморозки того, что люди хотят называть «конфликтом», я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война, – сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что идет открытая война двух регулярных армий, одна из которых вторглась на территорию соседнего государства, без легитимного объяснения и без права на это.

- Потому это война на выживание. Мы будем защищать себя для того, чтобы выжить, – сказал Резников.

Напомним, Алексей Резников также сообщил, что в ВСУ мобилизуют только специалистов отдельных направлений. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связные, артиллеристы, и так далее.