«Работа была разветвленная»: Глава Николаевской ОВА рассказал о промежуточных результатах затяжного комендантского часа

В Николаеве во время комендансткого часа силовики отработали по десяти направлениям, не только вылавливая предателей, но проводя различную разъяснительную работу.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе телемарафона.

Как известно, с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа в Николаеве вводили комендантский час для проведения антидиверсионных мероприятий, поэтому передвижение граждан значительно ограничено.

Он отметил, что информация о 400 пойманных коллаборантов не соответствует действительности. В ходе комендантского часа силовики, кроме поимки предателей, проводили работу с людьми, которые не всегда понимали, что реально помогают оккупантам.

— По поводу цифры «400» (коллаборантов - ПН) - это испорченный телефон. Потому что мы сначала говорили «отработали», потом «задержали», а потом «коллаборантов». Это не так, мы будем ждать официальных данных от силовых структур. Что это за люди? Ну, ситуации разные и бывает так, что люди, не понимая, что они помогают, помогают. Конечно, их никто не арестовывает, с ним проводят разъяснительные работы. Например, старый знакомый или незнакомый какой-то звонит: «Ой, а работает ли еще школа, не съехали ли оттуда уже военные?». Он отвечает: «Та не съехали еще». Таким образом, россияне тоже могут использовать наших людей, чтоб получить определенную информацию, - рассказал Ким.

Также результатом стало то, что в Раде утвердили закон, согласно которому предатели не могут выходить под залог в качестве меры пресечения.

— Во-вторых, отработка дала результат, это точно, мы понимаем это и дальше работаем. В-третьих, я докладывал в ОП о юридических возможностях по статье о выходе предателей под залог, была доведена практика Верховного суда, Апелляционный суд, суд первой инстанции выучил это все, собрал, и сейчас условия очень жесткие. Кроме того, Верховная Рада утвердила порядок, который делает невозможным выход под залог наших людей, которые предают страну, чему я безгранично рад. Сейчас та база, которая существует, она полностью позволяет работать довольно справедливо, чтоб реальные предатели сидели в тюрьме и не имели возможности выйти, - отметил глава ОВА.

В целом, работа была проведена по десяти направлениям.

— Что касается обычных людей, по большей части это разъяснительная работа, люди идут на встречу, понимают свои ошибки, исправляются и так далее. Работа была разветвленная, а не только искать предателей, там было больше десяти направлений и задач, все они были выполнены, - добавил Виталий Ким.

Напомним, во время длительного комендантского времени в Николаеве правоохранители проверили десятки тысяч адресов и телефонов вероятных предателей и вражеских агентов.