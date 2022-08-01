Среди русской творческой интеллигенции растут антивоенные настроения, - украинская разведка

Творческая интеллигенция в россии все чаще выражается против войны, которую их правительство и потакающий ему народ затеяла в Украине.

Об этом говорят сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Недавно известный российский музыкант Юрий Шевчук стал ответчиком в суде по обвинению «дискредитация армии рф» за свое высказывание во время концерта: «Родина – это не задница президента».

Он признан виновным и должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Впрочем, это не остановило музыканта и на суде он обнародовал заявление о неприятии войны как таковой и, в частности, войны рф против Украины.

«Русская творческая интеллигенция все чаще выражает откровенно антивоенную позицию. Их главные месседжи просты и понятны: все противоречия разрешаются путем диалога, жизнь человека – самая высокая ценность, деньги, потраченные на войну, должны идти на развитие образования, науки и медицины», - пишут в разведке.

Преследования художников, так или иначе высказавшихся против российской агрессии, привели к тотальному преследованию несогласных. В результате многие из них были вынуждены покинуть территорию россии.

В частности, однозначно против войны высказались: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровский.

«В целом антивоенное движение в рф медленно, но уверенно набирает силу. Этому способствует как общий экономический кризис в результате санкций, так и большое количество свежих могил российских «освободителей», - добавили в разведке.

Напомним, Группа деятелей науки, политики, культуры и других сфер гражданского общества призвали канцлера Германии Олафа Шольца, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрить правительство Украины прекратить военное сопротивление РФ.