95% школ на Николаевщине будут работать в онлайн-режиме, но в безопасных районах у ОТГ будет выбор, - Ким

Подавляющее большинство учебных заведений в Николаевской области будут работать в онлайн-режиме, но у тех, кто находится в безопасной зоне, будет выбор.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе телемарафона.

Он отметил, что из половины проверенных школ только у 156 есть бомбоубежища или укрытия. Из-за того, что многие находятся в опасной близости к обстрелам, обучение будет проходить в онлайн-режиме.

— 1043 у нас учреждения образовательных, 23 уничтожено, 180 поверждено и 55 находятся на оккупированных территориях. Около 680 проверено, у 156 есть бомбоубежища или укрытия. Но, учитывая то, что большинство учреждений находятся в 40-километровой зоне от огня, где достает артиллерия, скорее всего, будет по области, кроме северных областей, форма обучения онлайн. Но мы готовимся к тому, что наши Вооруженные Силы смогут продвинуться к Херсону и мы сможем какие-то школы открыть офлайн, - сказал глава ОВА.

Но там, где возможно учиться в самих школах, у местного самоуправления будет выбор.

— Это индивидуальная история, потому что после проверки еще классы и родители детей голосуют. Они считают, что, например, в Кривом Озере или Первомайске мы готовы, чтоб классы учились офлайн. Мы предлагаем каждому ОТГ и местному самоуправлению принимать решение самостоятельно, исходя из их индивидуальных особенностей, местоположения и так далее. Мы готовимся к учебному году, предварительно это будет онлайн обучение в большинстве школ, скажем так, 95%. Но около 60 школ готовы гипотетически открыться офлайн, - добавил Виталий Ким.

Напомним, в Николаевской области учебный год в общеобразовательных учебных заведениях начнется 1 сентября. Вузы вправе изменять этот порядок и начинать 15 августа или 15 сентября.