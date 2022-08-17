Украина и США требуют, чтобы российские алмазы признали «кровавыми»

Украина, США, страны Евросоюза, Канада и другие западные государства требуют предоставить российским алмазам статус «кровавых» или «конфликтных». Они отмечают, что выручка от продажи драгоценных камней идет в поддержку войны в Украине.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на The New York Times.

Вопрос о том, можно ли считать российские драгоценные камни «конфликтными», страны-участницы Кимберлийского процесса рассматривали в июне. Тогда решение было заблокировано самой россией, Беларусью, Китаем и некоторыми другими странами. Следующая встреча участников Кимберлийского процесса запланирована на ноябрь, и напряжение вокруг российских алмазов грозит осложнить ее работу.

– Кимберлийский процесс не может молчать после военной агрессии одного участника против другого, – заявил представитель Европейской службы внешних дел.

– Российские алмазы привлечены к финансированию войны рф против Украины, что делает эти алмазы не просто конфликтными, а кровавыми, – считает Владимир Татаринцев, заместитель директора Государственного геммологического центра Украины.

В настоящее время алмазы и бриллианты российского происхождения находятся под санкциями отдельных стран. США, Канада, Великобритания запретили импорт многих видов алмазов из россии. Под санкциями оказалась и российская компания «Алроса», на которую приходится около трети рынка необработанных алмазов.

Однако американские санкции, например, имеют большую лазейку. Они относятся только к российским необработанным алмазам, но те редко попадают на рынок США в таком виде. Подавляющее большинство алмазов попадают в полировальные центры в Индии, где нет запрета на российские камни, и там происхождение меняется – российские алмазы становятся индийскими бриллиантами. Признание русских алмазов «кровавыми» могло бы остановить эту практику.