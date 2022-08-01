Госкино собирается ликвидировать Довженко-Центр – крупнейший архив национального кино

Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра, что де-факто означает ликвидацию национального киноархива, который занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино.

Об этом говорится в сообщении Довженко-Центра.

Согласно приказу Госкино все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы государственному учреждению «Научный центр кинематографии Украины», основным видом деятельности которого является высшее образование. Сотрудники Центра должны быть уведомлены о возможном увольнении.

«Таким образом отвечать за уникальное кинематографическое наследие Украины Госкино поручает де-факто «спящему» учреждению, которое с момента своего основания во времена Януковича в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта. В приказе о реорганизации не упомянута киноархивная и музейная коллекция Довженко-Центра. Ни в преамбуле приказа, ни в публичной коммуникации Госкино не обосновало такое решение. Госкино решило разделить целостную коллекцию Довженко-Центра, которая формировалась с 1960-х годов, между разными структурами», - отметили в учреждении.

Довженко-Центр – крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10 тысяч наименований (более 60 тысяч единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тысяч архивных документов по истории украинского кино, более 400 музейных экспонатов . Коллекция Довженко-Центра является крупнейшим сборником произведений украинского киноискусства.