Украинская разведка прогнозирует обострение боевых действий на всем фронте

Силы обороны Украины будут освобождать все захваченные страной-оккупантом территории, поэтому в ближайшее время на всем фронте будут разворачиваться острые события.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По словам Андрея Юсова, за время полномасштабного наступления рф находится все дальше от достижения глобальных задач президента владимира путина.

– По всей линии столкновения мы видим активные боевые действия. О том, что россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время будут острые события по всему фронту. Мы не говорим о привязке к каким-либо датам. Сейчас говорят много о Дне Независимости, хотя этот фактор нужно учитывать, – заявил Андрей Юсов.

Он отметил, что военная разведка Украины давно сообщала, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте.