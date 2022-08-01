Гауляйтером оккупированной части Харьковской области станет российский мэр-взяточник, - СМИ

Мэр российского Краснодара Андрей Алексеенко станет председателем оккупационной администрации в части Харьковской области.

Об этом сообщает «Медуза».

Кандидатуру Алексеенко рассматривали на несколько постов.

- Загвоздка заключалась в том, что по административной структуре премьер-министром мог стать человек уровня вице-губернатора, а Алексеенко в настоящий момент мэр. Но учли его предыдущий опыт первым вице-губернатором Краснодарского края, поэтому назначение согласовали, - пояснил собеседник издания.

Алексеенко возглавил Краснодар в ноябре 2021 года. До этого он занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края. Через месяц после назначения на пост мэра следственный комитет открыл в отношении Алексеенко уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.

Ранее российских чиновников назначили руководителями «правительств» других оккупированных территорий Украины. Бывший первый вице-губернатор Вологодской области россии Антон Кольцов назначен в Запорожскую область. Сергея Елисеева, который ранее служил в фсб и занимал должность вице-премьера Калининградской области, — в Херсонскую область.