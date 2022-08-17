В ВСУ предупредили, что оккупанты могут устроить провокации и обстрелы в Мелитополе

В оккупированном Мелитополе по приказу гауляйтера Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано, как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

«Обычно такие действия являются поверхностным доказательством коварных намерений кафиров, мол, мы же вас предупреждали. На фоне полных провалов на всех фронтах, повального «курения в неустановленных местах», массового дезертирства в СР РФ, измены командиров и начальников, оккупант хочет отвлечь внимание, совершив кровавую провокацию и обвинить ВСУ».