В Николаеве корректировщика российских обстрелов оставили под стражей, залог увеличили до ₴2,6 миллиона

Николаевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Николаевской областной прокуратуры и увеличил размер залога 30-летнему корректировщику российских обстрелов с 400 тысяч до 2,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд первой инстанции применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 400 тысяч гривен. Подозреваемый через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемые российскими спецслужбами, передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты движения ВСУ в регионе. По его информации оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу.

Не соглашаясь с определением следственного судьи, прокурор подал апелляционную жалобу, в которой просил увеличить размер залога. Теперь подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с залогом в размере 2,6 миллиона гривен.