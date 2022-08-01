В Минобороны заявили, что российские ИПСО распространяют новости о выдуманном конфликте Зеленского и Залужного

В информационном пространстве России и Украины одновременно распространяется вымышленный враждебными подразделениями ИПСО мифический конфликт между высшими органами военно-политического руководства, а именно якобы противостояние Генерального штаба ВСУ с Офисом Президента и Министерством обороны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Как правило, этот нарратив распространяется в telegram-каналах и СМИ, впрочем, не только российских. Этот нарратив подхватывают и некоторые украинские ресурсы и спикеры. Целью данной информационной операции неприятеля является наибольшее распространение подходящей агрессору идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и, как следствие, манипуляция восприятием событий в целом».

«Оперативная цель – создать конфликт внутри военно-политического руководства нашего государства и внутри общества, ослабить центр принятия государственных решений, ослабить оборонительный и наступательный потенциал общества. Если мы все между собой ссоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается», - отметила Маляр.

Зачастую манипулятивные месседжи информационной операции привлекают внимание своими вопиющими заголовками, которые непременно вызывают бурную эмоциональную реакцию. Следует также отметить неопределенность и неоднозначность источника в подобных сообщениях типа «неназванное лицо из Офиса Президента» или «наше источник в Министерстве обороны».