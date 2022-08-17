«Оккупанты должны покинуть Запорожскую АЭС, это должно произойти без каких-либо условий», - Зеленский

Российская армия должна уйти с территории Запорожской АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции.

Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

- Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг него может гарантировать для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности.