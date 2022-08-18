«Враг сгинет и на юге, и на востоке Украины, и в Крыму», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поддержал воинов, которые защищают Украину и держат оборону на Донбассе, на юге и на Харьковщине.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Все наши воины – наша армия, наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и все, кто вовлечен в защиту нашего государства и людей, делают все возможное, чтобы выбивать российских террористов и выталкивать их с украинской земли.
- Авдеевское направление, Бахмутское, Харьковщина, некоторые другие направления – там сейчас самые тяжелые боевые действия. Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам. В Запорожской области, в некоторых районах юга страны оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них. Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, а наша оборона есть и будет этим солнцем, - сказал Зеленский.