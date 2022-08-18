«Враг сгинет и на юге, и на востоке Украины, и в Крыму», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поддержал воинов, которые защищают Украину и держат оборону на Донбассе, на юге и на Харьковщине.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Все наши воины – наша армия, наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и все, кто вовлечен в защиту нашего государства и людей, делают все возможное, чтобы выбивать российских террористов и выталкивать их с украинской земли.