В россии исчез оккупант-убийца, который рассказал журналистам о преступлениях своего командования

В России исчез русский солдат Даниил Фролкин, признавшийся в совершении военных преступлений во время оккупации села Андреевка Киевской области. Среди прочего он признался, что лично казнил мирного жителя.

Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская.

Уже бывший российский военный Фролкин уже двое суток не выходит на связь.

«В своем признании Фролкин многое наговорил о своих командировах. Называл их имена и должности. И это поможет украинским следователям и прокурорам расследовать другие военные преступления. В частности, говорил о командире Азатбета Омурбекове, которого в Украине уже назвали «мясник из Бучи». После Бучи путин наградил его званием «герой россии».

«Я спросила у журналистки «Важных историй» Екатерины Фоминой, если Фролкин публично признался в совершении военных преступлений, не хочет ли он приехать в Украину и сдаться. Ему грозит пожизненное заключение. Екатерина сказала, что он в разговорах говорил, что готов в любой суд в любой стране, но сейчас решил остаться в России», - рассказала Ромалийская.

Киево-Святошинская окружная прокуратура приобщила признание Фролкина к материалам дела. И, возможно, это дело передадут впоследствии Международному уголовному суду.