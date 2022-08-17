ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Спецназ ГУР уничтожил российскую станцию радиоэлектронной борьбы

Уже 175-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 17 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 августа.

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00:28 Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило вражескую станцию радиоэлектронной борьбы. Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести удары.

00:17 Министерство обороны рф провалило программу подготовки резервистов БАРС.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В прошлом году на границе с Украиной рф провело учения с участием 38 тысяч резервистов из программы БАРС (боевой армейский резерв специальный). Однако воевать в Украине согласилось не более 8 тысяч человек – 20 батальонов по 400 человек.

00:12 Воины добровольческого спецподразделения «Солнышко» из Закарпатья захватили российский танк Т-72Б в Донецкой области, сообщает Армия Информ.