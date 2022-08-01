Война на Николаевщине: Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые села, пострадал человек

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 17 августа доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:08 В ОВА обнародовали информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 18 августа.

В Николаевском районе 17 августа, ориентировочно в 10:30, в результате вражеских обстрелов в селе Красное Воскресенской громады получил ранения один человек и поврежден жилой дом.

17 августа, ориентировочно в 17:20, зафиксирован обстрел села Шевченково Шевченковской громады. Есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Пострадавших нет.

В Баштанском районе 17 августа, около 10:30 по 13:00, и сегодня, 18 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами села Широкое Широковской громады. Попадания были в сельскохозяйственные здания. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07:47 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении вражеские обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галицыново, Александровка, Мирное, Широкое, Апрельское, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.

Противник нанес авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

07:33 Обстановка в южной операционной зоне сложная и напряженная, но контролируемая. Враг на своих обустроенных рубежах обороны, не имеет существенных изменений в количестве, и ежедневно теряет в качестве морально-психологического состояния, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 17 августа.

Силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня враг пытался скрытно захватить наш наблюдательный пункт. Открытым огнем был остановлен и ретировался.

Продолжил практику авиационных ударов по нашим позициям вдоль линии столкновения. Трижды атаковал. Удачи не имел.

Применил две противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны. Результат был досадный.

Четырехкратно за день враг атаковал Зеленодольскую громаду Криворожья тяжелой ствольной артиллерией и дважды обстреливал из «Града». К счастью, все снаряды упали в открытую местность. Без человеческих утрат.

Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки соответственно.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203 калибра «Пион», пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.

Окончательные потери врага дознаются.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота практически не имеет изменений, продолжает держать наготове два ракетоносителя с 16 «Калибрами» и один крупный десантный корабль.