У границ с Украиной и на оккупированных территориях рф концентрирует большое количество установок С-300

Россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) для ЗРК С-300.

Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Так, в начале августа из улан-удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов, с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах.

К середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в котово изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300.

Известно, что в районе Джанкоя было составлено около 440 ТПК к ЗРК С-300. После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще нет.

В зябровке (беларусь) в 22 километрах от границы с Украиной также идет концентрация ракет до С-300 и общее количество ТПК превышает 60 единиц.