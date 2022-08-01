Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными, но россиянам безразлична судьба некоторых своих солдат, - ГУР

Россия имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных, воевавших против Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Миноброны Украины Андрей Юсов.

– Можем констатировать: в отношении определенных групп своих представителей и российских военнопленных рф имеет невысокий интерес. Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО и представителей «ЛНР»/«ДНР», то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже одеты и с худшим оружием, в том числе вопросы обмена, – сказал Андрей Юсов, комментируя информацию о том, что страна-оккупант «делит на сорта» своих военнопленных.

Несмотря на это, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается, отметил представитель военной разведки Украины.

– россия почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так. Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и ждем новостей. Обменного фонда и других инструментов для возвращения украинских защитников в Украину достаточно. Кроме того, он постоянно пополняется. И это то, над чем работают Украина и, собственно, все Вооруженные силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – один из инструментов возвращения наших защитников. Обменный фонд – это очень сложная, многоуровневая и нелинейная вещь. Речь далеко не часто может идти только о количестве. Конкретику не будем обсуждать, но поверьте, что и координационный штаб по обращению с военнопленными, и соответствующие рабочие группы делают все возможное и используют все инструменты для того, чтобы вернуть наших защитников, – отметил представитель ГУР МО Украины.