Черкасский депутат, собиравшийся стать гауляйтером региона, внес увеличенный залог и снова вышел из СИЗО

Депутат Черкасского горсовета от фракции ОПЗЖ Александр Замирайло, подозреваемый в коллаборационизме, внес увеличенный залог в размере 1,1 миллиона гривен и находится на свободе.

Об этом «Укринформу» сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Богдана Кулик.

Как известно, Замирайло сначала выпустили под залог в 200 тысяч, а затем увеличили сумму до 1,1 миллиона.

«Подозреваемый в коллаборационизме депутат Александр Замирайло собрал сумму залога и находится на свободе» – сказала Кулик.

Залог за Замирайло внесен 16 августа.

Если он не будет исполнять обязанности, возложенные на него решением суда о применении меры пресечения, прокуроры будут инициировать вопрос о возвращении залога в доход государства и избрании ему безальтернативного содержания под стражей.

Как известно, в начале августа депутату сообщили о подозрении. По данным СБУ, Замирайло планировал возглавить область в случае ее оккупации. В ходе судебного заседания следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайла, где он желает смерти украинским воинам, а также победы путина.

Напомним, как в Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности заместителя главы райсовета Мезину, подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами в Снегиревке.