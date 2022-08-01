Мэр Николаева опасается, что россияне обстреляют детский сад, который они назвали военной базой

В Николаеве целью обстрелов кафиров может стать детский сад №117, в котором нет ни военных, ни военной техники.

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал видео из детского сада, чтобы показать, что он не военный объект.

Так называемое министерство обороны России ранее сообщило, что якобы в этом детском саду размещены военные, что там есть позиции артиллерии и склады боеприпасов.

«Это значит, что российские террористы собираются обстрелять этот детский сад. Это их обычная тактика. Мы ее наблюдаем все время от начала полномасштабной войны. Но весь мир должен знать правду. Сегодня утром мы сняли видео, в котором ясно видно, что ничего подобного здесь нет. Что этот сад пуст. Ранее, в марте-апреле, здесь временно проживали беженцы из Херсона и николаевцы, чьи дома были разрушены. Они уже выехали из Николаева. Теперь работники садика приходят сюда только поработать с документами и присмотреть за территорией».