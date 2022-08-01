Украинская разведка считает, что оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС

Оккупанты 19 августа готовят провокацию на ЗАЭС.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты объявили неожиданный «выходной» на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта.

«Одновременно в минобороны россии заявили о якобы подготовке «теракта» со стороны ВСУ. В сообщении говорится, что во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша готовится резонансная провокация, чтобы обвинить рф в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти».