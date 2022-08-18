Зеленский заявил, что переговоры с рф возможны только после вывода оккупационных войск

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что диалог с россией возможен только при полном выводе оккупационных войск с украинской территории.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Зеленский выступил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Кроме условия для переговоров с россией Зеленский напомнил о критической ситуации вокруг Запорожской АЭС и заявил о необходимости выведения российских войск с территории станции. Президент добавил, что в ходе сегодняшней встречи он с Гутерришем согласовал параметры возможного пребывания делегации МАГАТЭ в Запорожье и обсудил возможное развитие «зернового соглашения».

При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе сегодняшней встречи украинскую сторону не принуждали к уступкам для того, чтобы завершить конфликт. Он добавил, что от решений Зеленского, Эрдогана и Гутерриша зависит дипломатическое решение многих вопросов.

Эрдоган на пресс-конференции заявил, что Турция верит в то, что полномасштабная война, которую россия развязала против Украины, завершится за столом переговоров.

Как рассказал Эрдоган, во время встречи с Зеленским и Гутеррешем обсуждались шаги для завершения войны. Он надеется, что "положительную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна можно "трансформировать" в постоянный мир между Украиной и рф.

– Лично я верю в то, что война в конце концов закончится за столом переговоров. По сути, господин Зеленский и господин Гутерреш согласны с этим. Все дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров, - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что считает возможной реанимацию переговоров между Украиной и рф на тех параметрах, которые были сформированы в марте во время встречи в Стамбуле.