Зеленский призвал вывести оккупантов с ЗАЭС: «Иначе можно выбросить на свалку все международные документы по ядерной безопасности»

Мир имеет силу, чтобы обеспечить вывод российских оккупантов из Запорожской АЭС. Иначе можно выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности.
Об этом сказал в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский.
- Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так.
- Устроивший ядерный шантаж точно не может быть «транспортером» любых таких миссий. россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. Мир имеет силу, чтобы это обеспечить. Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. россия уничтожает этот международный порядок, - сказал Зеленский.