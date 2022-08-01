Зеленский призвал вывести оккупантов с ЗАЭС: «Иначе можно выбросить на свалку все международные документы по ядерной безопасности»

Мир имеет силу, чтобы обеспечить вывод российских оккупантов из Запорожской АЭС. Иначе можно выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сказал в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский.

- Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так.